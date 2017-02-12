Команда России выиграла в матче звезд Единой лиги ВТБ в Сочи — 129:121

В Сочи 11 февраля прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда России выиграла у «Звезд мира».

После первой четверти «Звезды России» вели в счете преимуществом в пять очков. Во второй четверти команды показали много ярких моментов, однако игра стала менее результативной. «Звезды России» уступили соперникам три балла. Во второй половине игры российская команда вырвалась вперед. Матч завершился со счетом 129:121.

Самым полезным игроком встречи стал Андрей Воронцевич, набравший 28 очков, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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