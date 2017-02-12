Команда России выиграла в матче звезд Единой лиги ВТБ в Сочи — 129:121

0
0

f3e2908fe6828a097f5f3310ff390a27 Команда России выиграла в матче звезд Единой лиги ВТБ в Сочи — 129:121 В Сочи 11 февраля прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда России выиграла у «Звезд мира».

После первой четверти «Звезды России» вели в счете преимуществом в пять очков. Во второй четверти команды показали много ярких моментов, однако игра стала менее результативной. «Звезды России» уступили соперникам три балла. Во второй половине игры российская команда вырвалась вперед. Матч завершился со счетом 129:121.

Самым полезным игроком встречи стал Андрей Воронцевич, набравший 28 очков, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ