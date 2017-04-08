Команда «Русская дорога» из Армавира победила в 1/4 Высшей лиги КВН

Команда «Русская дорога» из Армавира в апреле победила в 1/4 финала Высшей лиги КВН и вышла в полуфинал.

Первые игры 1/4 Высшей лиги КВН прошли 7 апреля. За победу боролись пять команд: «Русская дорога» из Армавира, сборная Калининградской области (Светлогорск), «Радио Свобода» из Ярославля, «Мега» из Москвы и Сборная Баку.

«Конкуренция была очень сильная. По итогам четырех конкурсов три команды набрали высшие баллы. Сильнейшей стала команда «Русская дорога». Все члены жюри отметили эту команду, они сошлись во мнении, что появилась новая звезда КВН. Юлий Гусман выразил мнение, что самобытная команда «Русская дорога» стала титаном, легендарной. У команды есть все шансы на победу в финале. На выступление команды из Армавира живо реагировали и зрители. Участников приободрило и то, что на игру приехали их родственники, они поддерживали их из зала», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» генеральный продюсер телеканала «Кубань 24» и куратор команд КВН «Нате» и «Русская дорога» Дмитрий Крамарь.

Команду «Русская дорога» пригласили принять участие в фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске в июле. Полуфинал и финал Высшей лиги КВН пройдут осенью 2017 года.

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