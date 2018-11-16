Команда телеканала «Кубань 24» получила награду за фильм о Захарченко

Документальный фильм-портрет «Виктор Захарченко. Пусть мчится моя жизнь» отметили на фестивале «Вечевой колокол».

В этой работе руководитель Кубанского казачьего хора впервые предстал не только как значимый культурный деятель, композитор и руководитель известного во всем мире хора. Для многих он открылся с совершенно другой стороны, которая не была доступна другим даже за кулисами.

Снимали в течение нескольких месяцев. Это были и сложная операторская работа в маленьком купе поезда по дороге в Сочи, и съемка интересного и личного момента — кормления одноногого голубя, регулярно залетающего в гости к маэстро.

«Изначально это был фильм к его юбилею, то есть к 80-летию. Потом это переросло в нечто большее, потому что погружаясь шаг за шагом вот в эту работу, мы его начали открывать для себя как человека. А потом оказалось, что мы открыли его и для других, потому что именно таким его не знали даже близкие люди, которые ежедневно с ним работают здесь в Кубанском казачьем хоре», — сказала режиссер фильма Оксана Бойванова.

«Человек, о котором мы делали эту работу, известен, много кто о нем снимал, много работ разных. Хотелось создать такую работу, которая не была бы похожа ни на одну из них», — отметил оператор фильма Дмитрий Забелин.

Команда уже приступила к осуществлению нового замысла. Это фильм о самом Кубанском казачьем хоре. Его планируют закончить к 7 января следующего года.

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