Команда управленцев Кубани начала обучение по президентской программе

Образовательная программа «Развитие региональных команд» стартовала в Южно-Российском институте управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону.

Обучение организовал Центр развития регионов РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ. Слушатели программы — более 100 представителей управленческого корпуса органов власти всех восьми субъектов ЮФО.

В команду от Краснодарского края вошли 15 человек: вице-губернаторы, руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти, муниципальные инвеступолномоченные.

Главный акцент программы сделан на проектную работу. Команды должны будут сформулировать свои идеи и при экспертной поддержке организаторов разработать проекты, направленные на решение конкретных проблем своих территорий.

По итогам первого модуля обучения идея команды Краснодарского края получила абсолютную поддержку от управленческих команд ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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