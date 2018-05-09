Команда «Звезда» выиграла Кубок Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи

Хоккеисты Центрального военного округа не потерпели ни одного поражения на соревнованиях.

В финале «Звезда» обыграла московский «Сталкер» со счетом 5:1. Нападающий «Звезды» Евгений Кутузов забросил 17 шайб на турнире, установив рекорд турнира. «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого шлема.

Финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги проходит с 3 по 17 мая в Сочи на ледовых площадках Олимпийского парка. Гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборной Ночной лиги» пройдет 10 мая. На лед выйдут участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада, олимпийские чемпионы, политики, общественные деятели и хоккеисты-любители, сообщает ТАСС.

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