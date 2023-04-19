Командир ИГИЛ был убит в результате обстрела вертолета США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о проведении операции в Сирии, в результате которой был уничтожен один из командиров международной террористической группировки «Исламское государство».

В понедельник Военные США уничтожили высокопоставленного командира ИГ в Сирии в ходе вертолетной операции. По имеющимся данным, покойный Абд аль-Хади Махмуд аль-Хаджи Али планировал «террористические атаки на Ближнем Востоке и в Европе». Его называют «лидером и оперативным планировщиком».

По данным CENTCOM, вертолет Операция была проведена после разведки, указывающей на то, что ИГИЛ планировало похитить должностных лиц за границей.

В заявлении также упоминается убийство еще двух членов группировки ИГИЛ, но не приводится никаких других подробностей об операции». двое других вооруженных мужчин были убиты”.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что обстрел был совершен в населенном пункте Аль-Сувейда, в 25 км к западу от сирийского города Джараблус на граница с Турцией.

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