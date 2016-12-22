Командование сирийской армии заявило о полном освобождении Алеппо

Командование вооруженными силами Сирии 22 декабря заявило, что Алеппо удалось полностью освободить от боевиков.

Текст заявления зачитали в эфире зарубежного телеканала Al Ekhbariya. В нем указывается, что победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма.

Сейчас город находится под полным контролем сирийской армии.

Ранее сообщалось, что последняя колонна машин с боевиками и их семьями покинула восточные кварталы Алеппо. В ближайшее время саперы планируют начать разминирование районов, сообщает ТАСС.

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