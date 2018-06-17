Команды Бразилии и Швейцарии сыграли вничью на матче ЧМ

Встреча группы E прошла на стадионе «Ростов-Арена» 17 июня.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Мануэль Аканджи головой вынес мяч на 20 м от ворот, где его подхватил Коутиньо и вторым касанием отправил снаряд точно в девятку.

На 50-й минуте швейцарцам удалось сравнять счет — отличился полузащитник Стивен Цубер. Несмотря на активный прессинг со стороны бразильцев в концовке матча, счет остался ничейным — 1:1.

За игрой наблюдали 43 тыс. 109 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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