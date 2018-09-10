Команды Кубани провели игры седьмого тура ПФЛ

Игры между ФК «Урожай» и «Черноморцем», «Краснодаром-3» и «Ангуштом» прошли 9 сентября.

Профессиональная футбольная лига. Центральный матч седьмого тура в группе «Юг» состоялся в Краснодаре. Между собой встречались команды из квартета лидеров — «Урожай» и новороссийский «Черноморец». Принципиальный матч прошел под диктовку хозяев. Давление Краснодара принесло им плоды на 18-й минуте, когда после прострела с фланга точный удар нанес Владислав Сысуев.

«Много отрабатывали атак через фланги, потому что «Черноморец» — непростая команда, перекрывает середину поля. Там получился прострел, конечно, где-то рикошет, отскок», — сказал тренер ФК «Урожай» Шалва Керашвили.

Этот мяч в итоге стал единственным. «Урожай» по-прежнему идет по турнирной дистанции без поражений и делит первое место с «Чайкой» из села Песчанокопское. «Моряки» же опустились на шестую строчку.

А «Краснодар-3» прервать свою серию поражений не сумел. «Быки» в игре с «Ангуштом» из Назрани быстро вышли вперед в счете усилиями Текучева. Но автогол Никитина свел все их усилия на нет — 1:1. «Горожане» в таблице занимают 13-е место.

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