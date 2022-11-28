Komendant встал на конвейер: в Татарстане запустили производство российских внедорожников

Стоимость автомобиля, на котором ездит президент, будет начинаться от 33 миллионов рублей

Серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant запущено на заводе в Елабуге. Об этом сообщила компания-производитель автомобилей.

Отмечается, что на заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant. Речь идет о первом российском внедорожнике класса люкс, который будет полностью выпускаться в России из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями.

«Уже сейчас все основные агрегаты Aurus производятся в России. В настоящий момент доля отечественных поставщиков достигла 70% – сюда входят все основные узлы автомобиля: силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения», – указали в компании.

Напомним, что первая презентация внедорожника состоялась в конце сентября этого года. Тогда же генеральный директор компании «Аурус» Николай Ходосевич заявил, что в текущем году планируется произвести автомобили, которые будут предназначены для испытаний и не пойдут в продажу, старт продаж внедорожников намечен на первый квартал 2023 года.

В Татарстане открылось производство российского внедорожника

По данным компании, стоимость автомобиля составит от 33,7 млн рублей. При этом дилеры бренда начали принимать предварительные заказы на Komendant уже в сентябре.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. В цех глава государства въехал на лимузине марки Aurus российской сборки.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что готов пересесть с премиального автомобиля Genesis на российскую Lada. Чиновник при этом отметил, что для начала машину надо «сделать нормально», а после этого можно подумать об использовании ее среди чиновников.

Глава Минтранса вспомнил, что в его жизни был опыт использования автомобиля «Волга», но тогда продукция отечественного автопрома оказалась недоделанной. Сейчас же он готов вновь попробовать пересесть на российский автомобиль, «если машину сделать нормально».

Собирать новый российский автомобиль будут в Елабуге

«Я к этому нормально отношусь. У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на «Волги»: помните, была такая история? У меня была «Волга», я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе, если Lada сделать нормально, почему нет», — отметил Савельев на форуме «Территория смыслов».

Полноприводный автомобиль Aurus Komendant оснащен силовой электроустановкой, двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л. с. и объемом 4,4 литра. Масса внедорожника составляет более 3 тонн.

В компании-производителе указывают, что Aurus Komendant – автомобиль, спроектированный специально для российских условий эксплуатации, он обладает мощностью и проходимостью внедорожника и одновременно комфортом седана класса люкс.

Дорожный просвет модели составляет до 260 мм, а усиленные элементы подвески автомобиля обеспечивают безопасное движение по гравию, брусчатке и смешанным поверхностям при любых погодных условиях. При этом стальной кузов автомобиля выполнен с возможностью бронирования машины.