Комиссия ФИФА оценила подготовку к проведению матчей на стадионе в Сочи

Делегация ФИФА 1 марта в пятый раз совершила инспекционный визит на стадион «Фишт» в Сочи.

Этот визит представителей Международной федерации футбола целиком посвящен городам, принимающим игры Кубка конфедераций. В Сочи эксперты заслушали отчет о готовности стадиона «Фишт», а затем детально познакомились со всеми системами и службами, отвечающими за работоспособность объекта.

«Мы уже в меньшей степени смотрим строительство, в большей степени — практические вопросы организации турниров», — пояснил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По словам директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, комиссия изучает различные аспекты, связанные с тем, как стадион и объекты инфраструктуры будут функционировать в дни матчей, как будут организованы потоки внутри стадиона.

«Благодаря активному участию администрации Краснодарского края очень большая работа уже была проделана, есть четкое понимание, что еще предстоит сделать, чтобы все было завершено к первому тестовому матчу в конце марта», — отметил Смит.

Вице-губернатор Николай Долуда сообщил, что работы по реконструкции стадиона завершены.

«Буквально через два-три дня заканчиваем пуско-наладочные работы всех инженерных систем, стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его и к проведению тестовых матчей, и к играм Кубка конфедераций», — подчеркнул вице-губернатор.

Он исключил угрозы по срыву тестовых матчей и Кубка конфедераций.

«Все будет сделано в срок и в хорошем качестве», — цитирует Долуду пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тестовый футбольный матч, который пройдет 28 марта, станет первым для сочинской арены «Фишт» после реконструкции. Вице-премьер Виталий Мутко 13 декабря 2016 года заявил, что это будет главное тестовое соревнование.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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