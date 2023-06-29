Комитет обсудил вопросы, включенные в повестку дня пленарного заседания

27 июня 2023 года на заседании Комитета по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму в предварительном порядке обсуждены вопросы, подлежащие рассмотрению на очередном пленарном заседании Сената.

В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты местных советов, представители профильных министерств и ведомств, эксперты и журналисты.В ходе обсуждения сенаторы подчеркнули, что деятельность волонтеров имеет особое значение в текущая ситуация. Отмечено, что волонтерство может помочь молодым людям интегрироваться в общество, приобрести необходимый опыт работы, получить квалификацию, соответствующую требованиям рынка труда, научить их базовым ценностям и инструкциям, восстановить социальные связи, что, в свою очередь, повышает социальную активность. молодежи.

Кабинет Министров Республики Узбекистан и органы государственной власти на местах наделены полномочиями разрабатывать, утверждать и обеспечивать реализацию государственных целевых программ в сфере волонтерской деятельности, а также разрабатывать и принять нормативно-правовые документы в этой сфере.Отмечено, что вносятся изменения.Выражена уверенность, что вносимые изменения придадут новый импульс развитию волонтерского движения в Узбекистане.В завершение обсуждения принято соответствующее решение Комитета.