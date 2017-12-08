Коммунальщики Краснодара составят план ремонта многоэтажек на 2018 год

Принимать заявки от жителей в управляющих компаниях будут до 25 декабря.

Жителям нужно определиться, что необходимо отремонтировать в их дворах и подъездах в первую очередь. По словам коммунальщиков, в 2018-м в приоритете замена крыш многоэтажек. Многие дома ждет и текущий ремонт — обновят лестницы и площадки, покрасят стены и фасады, залатают трещины и швы.

«Выбирается совет дома в многоквартирном доме, который консолидирует мнение собственников и работает напрямую с управляющей компанией. То есть это промежуточное лицо, которое высказывает мнение дома», — сказал директор по производству управляющей компании Краснодара Анатолий Александров.

Управляющая компания может внести свои изменения в план ремонта. К примеру, сначала заменить коммуникации, а позже обновить стены. Объемы работ напрямую зависят от средств. Владельцам квартир с большими долгами по коммунальным платежам придется сначала оплатить все счета.

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