Коммунальщики Новороссийска из-за ветра перешли на круглосуточный режим дежурства

Циклон принес на Кубань сильный ветер и осадки.

В крае 27 ноября появились первые пострадавшие из-за непогоды: в Краснодаре пенсионерка не успела увернуться от падающего ствола дерева на улице Лазурной, 65-летняя женщина получила сильные ушибы и многочисленные ссадины. Скорая помощь увезла ее в бессознательном состоянии. Сейчас медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Подобный инцидент произошел и в Сочи: сильный ветер повалил дерево в жилом секторе курорта, обошлось без жертв.

Сильный ветер сменится дождями, туманами и обледенением. Синоптики предупреждают о шторме. На побережье Черного моря уже начал дуть ветер с порывами до 27 м/с. В Новороссийске он может усилиться. Местные коммунальщики уже переведены на круглосуточный режим дежурства.

Приготовились встречать стихию и кубанские энергетики. Они открыли горячую линию, на которую можно сообщать об обрыве проводов: 8-800-100-15-52.

«В соответствии со штормовым предупреждением мы ожидаем понижение температуры, усиление ветра и осадков в виде дождя и снега, особое внимание мы уделяем побережью Черного и Азовского морей. Гололед, метель, туман — это те опасности, к которым нужно подготовиться заранее», — сказал начальник ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Ночью 27 ноября на Кубани образуются туманы. Важно помнить, что в такую погоду ухудшается видимость и искажаются расстояния. Кроме того, в городах и районах края ожидаются заморозки и снег. Владельцев автомобилей на летних шинах Госавтоинспекция Краснодарского края просит быть особенно внимательными. Сложные метеоусловия сохранятся до конца недели.

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