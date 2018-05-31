Компании Олега Дерипаски летом представят США план для отмены санкций

Попавшие под американские санкции UC Rusal и En+ планируют к середине лета представить минфину США план, который даст ведомству основания отменить введенные в их отношении ограничения.

Об этом сообщил Reuters независимый председатель совета директоров En+ Грегори Баркер.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal, энерго-металлургическая En+ и другие компании Олега Дерипаски, как и сам миллиардер, в начале апреля попали под санкции минфина США. Включение компаний в этот список означает, что всем американским контрагентам запрещены любые экономические связи с ними. Кроме того, под вторичные санкции могут попасть любые неамериканские лица, которые совершают существенные операции с компаниями, и иностранные финансовые институты, совершающие с ними существенные финансовые операции.

Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого контрагентам UC Rusal необходимо завершить контракты с компанией, и сдвинул до 6 июня срок распродажи активов санкционных компаний. Баркер рассказал Reuters, что попросил минфин США продлить срок действия лицензии, дающей право осуществлять операции с акциями компании, с июня до сентября. По его словам, это даст компании время собрать оставшиеся элементы, чтобы представить властям США окончательное предложение, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бизнесмен Олег Дерипаска в апреле попал в санкционный список США. Власти страны заявили, что приняли такое решение в отношении России за «совокупность злонамеренной деятельности в мире». США предложили Дерипаске отказаться от «Группы ГАЗ» в обмен на снятие санкций.

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