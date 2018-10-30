Компания Apple представила новый MacBook Air

На презентации в Нью-Йорке 30 октября также показали новую модель компьютера Mac Mini.

«MacBook Air будет стоить 1 тыс. 199 долларов, заказать можно уже сегодня, продажи начнутся на следующей неделе», — сообщил глава компании Тим Кук.

Новый MacBook Air стал тоньше и легче своего предшественника. Экран ноутбука потерял алюминиевую рамку, теперь дисплей диагональю 13,3 дюйма занимает практически всю поверхность верхней панели. Ноутбук оснащен функцией Touch ID, безопасность пользователя гарантирует чип Т2.

Mac mini по цене 799 долларов оснащены четырехядерными или шестиядерными процессорами и чипом T2, сообщает РИА «Новости».

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