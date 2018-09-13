Компания Apple представила три новых iPhone

Модели получили названия iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR.

IPhone Xs Max — самая большая в линейке модель, с диагональю экрана в 6,5 дюймов и разрешением 2688×1242 пикселей. При этом размер самого устройства не превосходит iPhone 8. Аппарат выпустят в трех цветах: белый, черный и золотой.

Следующая модель — iPhone Xs. Этот аппарат обладает экраном 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Цветовая гамма смартфонов будет такой же, как у iPhone Xs Max.

Производители отмечают, что экраны iPhone Xs Max и iPhone Xs очень устойчивы к внешнему воздействию. Гаджеты способны пережить даже падение в морскую воду. Модели станут доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.

Третья представленная в ходе презентации компании Apple модель — iPhone XR. Он представляет собой бюджетную версию iPhone X. Диагональ экрана у iPhone XR составит 6,1 дюймов, дисплей будет жидкокристаллическим. Модель выпустят в нескольких цветах: классические черный и белый, а также желтого, синего, красного и кораллового цвета.

В России смартфоны начнут продаваться с 28 сентября, сообщает телеканал «360».

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