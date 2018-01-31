Компания «БЭЛ Девелопмент» и японские архитекторы построят в Краснодаре бизнес-центр

Лучшие архитекторы мира займутся историческим центром Краснодара. В краевой столице планируют воплотить в жизнь уникальный проект. Он сохранит стиль города, но при этом обеспечит современную логистику и создаст условия для бизнеса и отдыха.

Строительство в центре такого мегаполиса, как Краснодар, — очень сложная задача, говорят специалисты. Проект должен отвечать условиям современной жизни города и при этом не нарушать исторический облик: старинные здания здесь на каждом углу.

«Это самое ядро исторического центра, и здесь обязательно нужно учитывать исторический пространственный контекст. В первую очередь на улицах Красной, Пашковской и Длинной», — считает кандидат исторических наук Виталий Бондарь.

Украшением Краснодара должен стать новый административный центр «Континент». Инвестором строительства современного делового квартала выступила группа компаний «БЭЛ Девелопмент». Она специально пригласила архитекторов из Японии: всемирно известное бюро Кенго Кума возвело ряд уникальных зданий в Китае, Японии, США и странах Европы. Среди них спортивные комплексы, музеи и бизнес-центры. Визитной карточкой бюро является сочетание функциональности и стиля.

«Краснодар — прекрасный город с интересной архитектурой и богатой историей. Проект «Континент», который предложила компания «БЭЛ Девелопмент», нам очень интересен. Мы уже имеем опыт работы в России, и сейчас наша задача — изучить площадку и подготовить решения», — сообщил представитель архитектурного бюро Кенго Кума Сатоши Адаши.

На территории «Континента» будет большая парковка и зеленые зоны. В самом здании разместят конгресс-холлы, выставочные залы, офисы и многое другое.

«Это будет большой бизнес-центр, внутри которого расположатся концертный зал, образовательный центр и гостиница. Бизнес-центр будет работать именно как штаб-квартира для краснодарских компаний», — рассказала руководитель краснодарского филиала группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Ирина Хайлова.

Японские специалисты уже готовят проект. Инвестор согласует его с властями, архитекторами и историками города. Как отметил гость из страны восходящего солнца, новый бизнес-квартал станет центром деловой и общественной жизни Краснодара.

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