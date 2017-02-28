Компания «Центр «Омега»» продаст часть курортной недвижимости в Сочи

«Центр "Омега"» 28 февраля объявил о намерении продать часть курортной недвижимости в Сочи.

На этот шаг компанию вынудили крупные долги. Об этом говорили на встрече в рамках Российского инвестиционного форума с заместителем губернатора Краснодарского края Игорем Галасем. Уже в апреле акционеры компании перейдут в активную стадию продаж. Сегодня провели презентацию объектов для потенциальных покупателей форума.

«Это порядка 9 тыс. номеров, есть коммерческие здания, есть административные, которые мы тоже будем продавать. К сожалению, не хватает денег. Никаких других источников нет, чтобы погасить кредиты, полученные в период Олимпиады и олимпийской стройки», — сказала генеральный директор компании «Центр «Омега»» Елена Зарицкая.

Долг компании достигает десятков миллиардов рублей. Программа продаж апартаментов рассчитана на полное погашение всех кредитов.

Крупнейший гостиничный комплекс Европы начнет продажи с кварталов гостиничного комплекса «Бархатные сезоны». Покупателям также предлагают многофункциональный комплекс «Адлер-Арена» и здания возле Олимпийского парка. Все подробности можно узнать на сайте center-omega.ru, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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