Компания FMC провела конференцию по растениеводству на выставке «ЮГАГРО»

Предприятие является дочерней компанией крупной международной химической корпорации.

Участникам форума презентовали инновационные решения для всех направлений сельского хозяйства.

«Мы представим нашу новую установку, которая позволяет создать наилучшие условия для гибкого применения пестицидов», — сообщил генеральный директор компании FMC Павел Зибарев.

Аграриям рассказали о новых гербицидах, инсектицидах и фунгицидах, а также представили инновационные технологии. Они способны обеспечить эффективную защиту широкого спектра сельскохозяйственных культур.

«Важные направления — это виноградарство и садоводство, и наши препараты, такие как «Кораген» и «Авант», — инсектициды широкого действия, которые прекрасно входят в систему защиты многих садов», — пояснил коммерческий директор компании FMC Вадим Антонов.

Компания динамично развивается, имеет собственную научную базу и производственные мощности как в России, так и в Европе. Широкий ассортимент средств защиты растений поможет найти решения и крупным предприятиям, и небольшим фермерским хозяйствам.

«Мы можем предложить практически полный пакет на зерновые, плодовые и овощные культуры, то есть на те ключевые позиции, которые выращивают аграрии Кубани», — сказал заместитель коммерческого директора компании FMC Алексей Луков.

В рамках выставки специалисты проведут еще ряд конференций и круглых столов. Кроме того, у стенда компании аграриям предоставляют дополнительную информацию и консультативную помощь.

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