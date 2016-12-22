Компания «ГИК» проведет в Краснодаре новогоднюю ярмарку

В Краснодаре 24 и 25 декабря пройдет новогодняя ярмарка. Ее проводит один из ведущих застройщиков краевой столицы — компания «ГИК».

Праздничная программа будет проходить у центрального офиса, в микрорайоне «Времена года». Он находится на улице Петра Метальникова.

«Компания «ГИК» организует небывалое событие — новогоднюю ярмарку выходного дня. В эти дни все желающие горожане смогут приобрести подарки, угощения и продукты питания по новогодним ценам. Взрослые и дети смогут поучаствовать в развлекательной программе, конкурсах, а также стать счастливыми обладателями призов и подарков от нашей компании», — рассказал директор компании Максим Кубасов.

Среди подарков — сертификаты на скидку в 1 млн рублей на покупку квартиры и наборы продуктов к Новому году. Также на ярмарке будет работать елочный базар.

Зарегистрироваться для участия, а также узнать о праздничных предложениях можно на официальном сайте.

Компания работает на Кубани с 2011 года. Объекты имеют современную инфраструктуру и возводятся с использованием современных материалов и технологий, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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