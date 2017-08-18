Компания «Кубаньэнергосбыт» поменяла название

Предприятие теперь будет работать под наименованием «ТНС энерго Кубань».

Договоры всех юридических и физических лиц остаются действующими, перезаключать их не нужно. Сохранились и банковские реквизиты компании. Новое наименование, по словам руководства, это только начало очередного этапа работы. В планах — создать удобные сервисы и повысить качество обслуживания клиентов.

Уже в сентябре все потребители компании получат счета с новым названием и логотипом. Сейчас компания обслуживает почти 1,5 млн клиентов в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

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