Компания Microsoft признала Paint устаревшим

Корпорация откажется от дальнейшей разработки графического редактора.

Paint попал в список программ, которые не находятся в активной разработке и могут быть удалены в следующих обновлениях системы.

В апреле компания анонсировала выход обновленной системы Windows 10 Creators с предустановленным редактором для 3D-изображений Paint 3D. Программа не является новой версией классического Paint и отличается от него по функционалу.

Впервые Paint был выпущен для интерфейса Windows 1.0 в 1985 году, сообщает РИА «Новости».

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