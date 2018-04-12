Компания «Модерам» на выставке в Сочи представила линейку спецобуви

В Сочи 12 апреля обсудили, как делать работу максимально эффективной, а условия труда безопасными. В городе-курорте продолжается Всероссийская неделя охраны труда.

В ее рамках проходит специализированная выставка. Особое место в ней отведено обуви и одежде для работы. Экипировка должна быть удобной для труда и при этом стильной. Линейку своей продукции представила в Сочи компания «Модерам». Здесь есть и популярные модели, проверенные годами, и новые разработки. На стендах — широкое разнообразие предметов экипировки, которые подойдут для десятков отраслей: от сферы продаж до работы на атомных станциях. Компания занимается производством высокотехнологичной спецобуви больше четверти века. За это время появился собственный отдел разработок и научно-исследовательской работы.

«Обувь из микрофибры можно стирать. Она выдерживает стирку в машине при температуре 40 °С. Обувь по технологии 3D-вязки — это дышащая обувь, паро- и влагонепроницаемая. Обувь удобная, красивая, в ней комфортно. Она подходит для южных регионов», — рассказала руководитель конструкторского бюро компании «Модерам» Виктория Федулова.

В 21 веке специальную одежду и обувь для работы сложно отличить от дизайнерской из-за разнообразия расцветок и материалов, интересных технических решений. На рынке такая всегда востребована.

У компании сейчас шесть производственных площадок в России и Беларуси. Предприятия производят миллион пар обуви в год.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник