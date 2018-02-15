Компания Philip Morris International представила свою продукцию на РИФ в Сочи

Всемирно известный производитель и другие представители ведущих международных компаний высоко оценили работу инвестфорума.

«Philip Morris International является постоянным и активным участником дискуссионных площадок в рамках крупнейших деловых форумов, и Российский инвестиционный форум в Сочи не является исключением. Сюда приезжают иностранные компании, чтобы понять, какие возможности предоставляет Россия для потенциальных инвесторов. Для нашей компании Краснодарский край очень важен, так как первые инвестиции в экономику России были сделаны здесь — в краснодарскую фабрику 25 лет назад. За эти годы мы ее полностью модернизировали и продолжаем направлять инвестиции в ее развитие», — рассказал президент компании Philip Morris International в России и Беларуси Ашок Раммохан.

Участники форума могут познакомиться с инновационной продукцией, которая уже продается в более чем в 30 странах мира. В России компания является крупным налогоплательщиком, только за 2017 год в бюджеты всех уровней поступило около 220 млрд рублей. Также она воплотила в жизнь несколько масштабных благотворительных программ. Они направлены на решение ключевых социально-экономических задач регионов страны, в том числе и Краснодарского края.

Как отмечает руководство корпорации, ее успех в России во многом определен благоприятным инвестиционным климатом, который создает власть в регионах, где работают предприятия компании.

Все новости по теме:

Инвестфорум в Сочи

Вернуться на ленту

Источник