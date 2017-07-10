Компания «РКС Сочи» организовала праздник на День семьи, любви и верности

Соседские гулянья прошли в одном из жилых комплексов компании.

Для детей организовали спортивные соревнования: они перетягивали канат и демонстрировали ловкость во владении мячом. Самым маленьким раздали цветные карандаши и фломастеры. Юные художники рисовали дом, в котором они живут.

«Очень рады, что у нас в комплексе проходят такие мероприятия, очень приятно, детям весело, нам тоже. Побольше бы таких веселых дней», — поделилась жительница Сочи Яна Якупова.

«Для нас очень важно не просто строить дома и продавать их потом, но и поддерживать культуру семьи, культуру детства, культуру добрососедства. Это основные принципы и базис компании», — сказал ведущий маркетолог по проектам в Южном федеральном округе компании «РКС Девелопмент» Алексей Агеев.

Этот праздник собрал около 200 владельцев квартир и прошел настолько весело, что в руководстве компании решили регулярно устраивать соседские гулянья во дворе жилого квартала, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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