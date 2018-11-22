Компания TeeJеt Technologies презентовала в Краснодаре оборудование для опрыскивания

Презентацию провели 22 ноября на выставке «ЮГАГРО».
Специалисты компании представили комплексные решения для всех типов обработок в течение сезона. Российским фермерам предлагают опробовать новые форсунки. По словам экспертов, это самые важные компоненты для проведения успешного опрыскивания и внесения удобрений. Для того, чтобы эффективно применять средства защиты урожая, современным аграриям нужно обращать внимание на каждую мелочь.
«Мы показываем, как на эффективность опрыскивания влияют правильный выбор форсунок и условия на поле, например, ветер, который сносит капли. Очень важен технологический процесс», — сказала генеральный директор TeeJеt Technologies Ольга Зауэр.
Компания представила проект «Сила трех». Во время презентации рассказали, как правильно использовать распылители. Чтобы правильно вносить средства защиты растений и удобрения, нужно три устройства. Оборудование должно быть правильно подобрано и откалибровано, изношенные распылители лучше не использовать, чтобы не терять урожай.
Компания представила еще ряд новинок, которые заинтересовали многих гостей выставки.
«Мы приобрели навигатор TeeJеt для наиболее точных измерений внесения удобрений и опрыскивания полей», — рассказал фермер Иван Ладыгин.
Компания работает уже больше 80 лет. Сейчас она является ведущим мировым производителем оборудования и экспертом в сфере опрыскивания и точного земледелия.
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