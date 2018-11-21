Компания «Уралхим» представила в Краснодаре новые удобрения

Предприятие занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений. Свою продукцию компания показала на выставке «ЮГАГРО».

«Уралхим» постоянно развивается: внедряются новые технологии, марки товаров соответствуют самым строгим международным экологическим стандартам. Посетители стенда могли увидеть, какой эффект приносит использование минеральных удобрений, и узнать, как грамотно применять препараты для увеличения урожайности.

Экспозиция с первых дней выставки была в центре внимания: многие аграргные холдинги и предприятия юга России являются клиентами компании. Специалисты отмечают, что опыт работы на полях Краснодарского края они применяют в других регионах России.

«Для нас это основная выставка в этом году, и самое главное, что здесь будут наши партнеры, наши клиенты, и сейчас это стратегический регион для нас. Более того, мы привезли не только продукты, но и решения для наших клиентов. Это агроконсультирование. Нам интересно работать в Краснодарском крае, тем более, что он является передовым с точки зрения развития сельхозпродукции в России», — сказал генеральный директор компании «Уралхим» Юрий Воронин.

Кроме агроконстультирования и популярных в Краснодарском крае азотных удобрений, компания представила новинку — сульфанитрат. Он предназначен для хозяйств, выращивающих зерновые и масличные культуры. Новинка увеличивает содержание белка в зерне и по всем показателям не имеет аналогов в мире. Компания также активно разивает свою торговую сеть. Представительства есть и на Кубани.

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