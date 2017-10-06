Компания «Уралхим» представила в Москве новую продукцию

Кубанские стенды на агропромышленной выставке «Золотая осень» привлекают внимание посетителей не только готовыми продуктами. Большую часть экспозиции края заняли свежие овощи и фрукты.

Это результат богатого урожая, который собрали аграрии региона. Достичь этого помогли высококачественные удобрения. Фермеры Краснодарского края сотрудничают с ведущими производителями подкормки для растений. Одна из таких компаний — «Уралхим». Она представила в Москве новую линейку продукции.

«Новые инновационные продукты — водорастворимые удобрения. Они особо актуальны для АПК России в настоящее время, в свете развития высокотехнологичного земледелия. Мы демонстрируем результаты, полученные в ходе больших агрономических опытов. Мы рассказываем российским аграриям о тех преимуществах, которые они могут получить, повысив свою рентабельность, применяя новые продукты и современные технологии», — сказала руководитель департамента продвижения продукции «Уралхим» Татьяна Гребенникова.

Компания производит и те виды удобрения, которые хорошо зарекомендовали себя у аграриев. Один из них — сульфонитрат. Он особенно востребован у сельхозпроизводителей Кубани. Это удобрение применяется для улучшения роста зерновых и масличных культур. Аналогов такой подкормки для растений в мире до сих пор нет.

Удобрения реализуются по доступным ценам, поэтому продукция уже несколько лет пользуется большим спросом на российском рынке. Компания также сотрудничает с ведущими научными институтами России и имеет несколько заводов по стране. Специально для кубанских фермеров предприятие открыло несколько точек продаж на территории края.

Вернуться на ленту

Источник