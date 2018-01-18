Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый.

Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве в ноябре представили форму сборной России. Команду 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.

Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом и в случае их победы не будут включать национальный гимн. Кроме того, спортивная форма не должна будет содержать национальной символики.

МОК 29 декабря согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов.

Вернуться на ленту

Источник