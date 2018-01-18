Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый.
Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZASPORT представила эскизы формы российских спортсменов для выступления на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Согласно регламенту МОК, олимпийская форма не содержит символику Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве в ноябре представили форму сборной России. Команду 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.
Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом и в случае их победы не будут включать национальный гимн. Кроме того, спортивная форма не должна будет содержать национальной символики.
МОК 29 декабря согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов.
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