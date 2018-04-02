Компанию «Курорты Северного Кавказа» заподозрили в хищении из бюджета 3,2 млн рублей

Нарушение выявили во время проверки исполнения законодательства при управлении особыми экономическими зонами Северо-Кавказского туристического кластера.

По версии следствия, фирма получила возмещение расходов за работу, которая на самом деле оказалась не выполнена.

Установлено, что АО «Курорты Северного Кавказа» в 2015 году в ИФНС России по Пятигорску Ставропольского края представило декларацию по налогу на добавленную стоимость. В ней была незаконно учтена сумма затрат по заключенному с ООО «Красивая страна» договору стоимостью 21 млн рублей на создание художественных фотографий, работы по которому данным обществом не выполнялись.

В результате «КСК» незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн рублей. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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