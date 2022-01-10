Композиция из фильма «Не время умирать» получила «Золотой глобус»

Заслуженно была отмечена и музыка к фильму «Дюна». В Америке премия «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы поблекла, что и произошло в этом году без красной дорожки, и номинанты сидели по домам в ожидании результатов, пишет russia-boots.ru.

Помимо фильмов и телесериалов музыканты завоевали свои награды, подарив публике саундтреки к фильмам 2021 г. Так, композиция «No Time To Die» молодой певицы Билли Айлиш, прозвучавшая в фильме «No Time to Чистота» о Джеймсе Бонде, завоевала заветную статуэтку. Еще один «Золотой глобус» достался легендарному композитору Хансу Циммеру за оригинальную музыку «Дюны» Дени Вильнёва.