Компьютерный вирус Petya атаковал компании более чем в 10 странах

Вирус-вымогатель 27 июня стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России, Украины, а также ряда европейских стран.

Международная атака произошла около 14:00. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения вируса Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что вирус не принадлежит ни к одному из ранее известных семейств подобных программ.

По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе «Башнефть» и «Роснефть», а также украинские «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система. Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метрою Аэропорт Борисполь, предположительно, тоже подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины «Ашан», украинские сотовые операторы. На Чернобыльской атомной электростанции из-за хакерской атаки не работает электронный документооборот, сообщают РИА «Новости».

Также Petya атаковал компании Великобритании, Дании, Нидерландах, Испании. Среди пострадавших — британский рекламно-коммуникационный холдинг WPP Group, международная юридическая фирма DLA Piper, датская транспортная компания Maersk, ряд испанских корпораций.

Сообщается об атаках вируса в Беларуси, Польше, ФРГ, Италии и Израиле, пишет «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», по всему миру 12 мая файлы на десятках тысяч компьютеров были заблокированы вирусом-вымогателем WannaCry. Атаке подверглись и российские компании и ведомства. Тогда международная атака хакеров затронула 74 страны.

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