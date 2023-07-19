Кому будет отдан приоритет, чтобы остаться на работе во время увольнений?

При увольнении сотрудников в результате сокращения штатов сохраняются сотрудники с более высокой квалификацией и производительностью.
При одинаковой квалификации и производительности предпочтение отдается:
🔹работникам, имеющим 2 и более иждивенцев;
🔹тем, у кого в семье нет другого самозанятого работника;
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🔹лицам, являющимся инвалидами или страдающими профессиональным заболеванием в данной организации;
работники с поощрением и без дисциплинарных взысканий;
🔹лица, понесшие ущерб в результате аварий на объектах использования атомной энергии.