Концерн «Калашников» предложил строить скоростные суда для круизов Сочи — Крым

04 августа в 19:39

Предприятие готово выступить в качества оператора системы этого морского сообщения.

Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

«Интересные наработки есть у концерна «Калашников». Они давно уже специализируются не только на выпуске оружия, но и делают беспилотные системы, работают по кораблестроению», — сказал он.

По словам Рогозина, есть поручения президента об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами, расположенными в Крыму.

«Концерн «Калашников» предлагает строительство скоростных судов в кооперации с одним из крымских предприятий и их дальнейшее использование на одном из возможных маршрутов», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что у акционеров этого концерна есть опыт в транспортной логистике, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в сентябре 2016 года поручил проработать вопрос авиационного и морского сообщения между Сочи и Ялтой. Круизный лайнер прибыл в Сочи 5 мая. В первый рейс в Крым он отправился 11 июня. В Севастополь круизный лайнер прибыл 15 июня.

Фоторепортаж с запуска лайнера смотрите здесь.

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