Концерт памяти руководителя ансамбля имени Александрова пройдет весной

Концерт памяти руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, запланирован на март 2017 года в рамках фестиваля «Спасская башня».

Об этом 26 декабря сообщили в дирекции фестиваля.

«Произошло ужасное событие, оно всех нас ошеломило. Валерий Михайлович отдал много усилий фестивалю «Спасская башня» на Красной площади. Он был и остается первым руководителем фестиваля, именно поэтому фестиваль в 2017 году и в последующие годы будут связаны с его именем», — пояснил исполнительный директор фестиваля Владимир Доронкин.

Он добавил, что подробности и программа концерта будут объявлены позже, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы самолета Ту-154 в Сочи.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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