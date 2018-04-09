Кондитеры Кубани выиграли в международном конкурсе «Инновации и традиции»

Конкурс-смотр качества мучных кондитерских изделий прошел в Москве в рамках тематической бизнес-конференции.

В нем приняли участие 39 предприятий из 21 региона России. Краснодарский край на соревнованиях представляли ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» и АО «Ейскхлеб».

По итогам конкурса продукцию «Кубани» наградили золотой медалью и Гран-при за высокое качество и мастерство в оформлении тортов. Изделия АО «Ейскхлеб» удостоили серебряной медали.

Краснодарский край производит около 2,6% от всего объема кондитерской продукции России и более 32% ЮФО. Производством кондитерских изделий на Кубани занимаются около 140 предприятий. Структура ассортимента включает в себя более 300 видов изделий. По итогам 2017 года кондитерские предприятия выработали около 110 тыс. т продукции, сообщает пресс-служба министерствеа сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани за пять лет производство кондитерских изделий выросло на 27%.

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