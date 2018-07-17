Кондратьев: 43 муниципалитета Кубани получат субсидии на благоустройство

Реализацию программы формирования комфортной городской среды в Москве 17 июля губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Во время совещания рассмотрели вопросы реализации федеральных проектов по благоустройству в регионе.

В мероприятии также приняли участие первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин.

Как отметил глава региона, сегодня Кубань занимает третье место по численности населения в стране. Ежегодно десятки тысяч человек переезжают жить в край. Около 16 млн туристов посещают курортные территории.

Как уточнил Вениамин Кондратьев, в прошлом году на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды в крае было предусмотрено более 1,7 млрд рублей, в том числе 973 млн рублей из федерального бюджета.

В 22 муниципалитетах благоустроили 182 дворовые и 42 общественные территории.

«В этом году уже 43 муниципалитета прошли отбор на предоставление субсидий. Это в два раза больше, чем в прошлом. Важно, что жители городов и станиц в ходе рейтингового голосования сами определяли, какие территории будут благоустроены», — сказал губернатор.

Кондратьев отметил, что, как и в прошлом году, весь объем будет выполнен в срок, а выделенные средства освоены полностью. Губернатор обратился с просьбой рассмотреть возможность увеличения субсидий краю в рамках приоритетного проекта. Владимир Якушев дал поручение проработать этот вопрос.

На встрече обсудили вопрос строительства очистных сооружений в Геленджике. Как подчеркнул губернатор, это тема — в числе приоритетных для края. Поток туристов увеличивается, старые изношенные сети не справляются с нагрузкой. На решение проблемы из федерального бюджета в июле выделили около 2 млрд рублей. Начало строительства очистных запланировано на 2019 год.

У Вениамина Кондратьева на 17 июля также запланирован ряд встреч в Правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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