Кондратьев, Бекетов и Бурлачко поздравили передовиков АПК

Впервые в этом году День урожая отмечается осенью, когда на всех полях уже практически завершена уборка.

Со сцены Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре передовиков АПК поздравили губернатор Вениамин Кондратьев, член Совета Федераций Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, председатель ЗСК края Юрий Бурлачко.

«Справедливо чествовать аграриев в единый, большой, общий для всех День урожая. Вы — единая семья, семья которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Вы наша гордость. Труженики села с мозолистыми руками – вот настоящие герои своего времени! Вы знаете истинную цену хлеба», – сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона сообщил, что на АПК приходится самый большой объем инвестиций в крае.

«Со своей стороны мы делаем все, чтобы увеличить господдержку. В этом году выделено свыше 6 млрд рублей. Заниматься сельским хозяйством выгодно, но для меня главное, чтобы эту выгоду получали именно вы – селяне, настоящие хозяева этой земли. Чтобы росло качество жизни на селе, а в ваших семьях был достаток. Кубань – великая труженица! И ее главное богатство – люди, искренне любящие свою землю, преданные родному краю. Низкий вам поклон, спасибо за труд», – подчеркнул глава края.

Юрий Бурлачко также поблагодарил аграриев за большой урожай.

«Каждый год вы уверенно идете к намеченной цели. В этом году собрано порядка 64 ц/га – это самый высокий результат в РФ. Достигнут он благодаря вашему самоотверженному труду», – заметил спикер ЗСК.

Он отметил, что вопросы развития села всегда находились и будут находиться в центре внимания депутатов.

По словам Владимира Бекетова, нынешний рекордный урожай – это, в том числе, результат высокой организации труда сельхозпроизводителей.

«От всей души поздравляю всех с величайшими успехами на хлебных нивах, желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим семьям», – сказал Владимир Бекетов.

Он зачитал приветственный адрес от первого зампредседателя Совета Федерации Николая Федорова.

Праздник «Урожай-2017» продолжился выступлением самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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