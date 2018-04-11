Кондратьев: безопасность команд и болельщиков на ЧМ по футболу является для нас приоритетом

11 апреля в 21:21

Следить за безопасностью на стадионе «Фишт» во время игр будут 4 тыс. специалистов.

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал 11 апреля во время встречи с послом Бельгии в России. Вениамин Кондратьев и Жан Артур Режибо обсудили подготовку к грядущему мундиалю. Перед этим бельгийская делегация побывала в Сочи.

«Комфорт и безопасность для сборных команд, в том числе Бельгии, и для болельщиков является для нас приоритетом, и поверьте, эти вопросы отработаны на очень серьезном, высочайшем уровне. Помимо этого, все оргмероприятия согласованы с ФИФА. Мы понимаем, что должны сохранить высокую планку комфорта и безопасности проведения подобного рода мероприятий, у нас хорошо продумана логистика, транспортная система. Стояла непростая задача развести потоки отдыхающих и болельщиков. Любители футбола должны беспрепятсвенно и комфортно приехать на стадион, а отдыхающие — на пляж», — сказал Вениамин Кондратьев.

«У нас нет никаких переживаний по поводу организационных моментов при проведении футбольных матчей в Сочи. Мы в этом лично убедились. Это касается и отелей, и дополнительных построек, и самого стадиона. Все находится на высшем уровне. Мне удалось посетить фанзону и стадион «Фишт». Мы благодарим вас за то, что получили ответы на все наши вопросы. У нас одна с вами цель: чтобы чемпионат прошел на высочайшем уровне», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо.

Кроме подготовки Сочи к мировому первенству по футболу, говорили и о сотрудничестве между Краснодарским краем и Бельгией. Вениамин Кондратьев заметил, что, несмотря на санкционную политику Запада, Кубань открыта к совместным проектам.

«Благодаря санкциям очень активизируется внутренний потенциал нашей страны, в том числе и нашего региона. И опять же, не только сельское хозяйство, но и промышленность, а также иные отрасли экономики демонстрируют очень активный рост только потому, что мы сами заполняем те ниши, которые высвободились от импорта. Я всегда об этом говорю. И поэтому сегодня очень благодатное время для того, чтобы мы вместе создали предприятия для любого инвестора из-за рубежа. Мы создаем систему максимально гибких льгот, освобождаем от налогов. То есть мы создаем максимально комфортные условия для иностранных инвесторов», — пояснил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае уже работают два российско-бельгийских предприятия. В 2017 году взаимный товарооборот между Кубанью и Бельгией увеличился и превысил 80 млн долларов.

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