Кондратьев: безопасность стадиона «Фишт» обеспечена на самом высоком уровне

В преддверии первого матча чемпионата мира по футболу в Сочи глава региона осмотрел объекты спортивной и транспортной инфраструктуры города, уделив особое внимание вопросам безопасности футболистов и болельщиков.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Игорь Колосов, прокурор региона Сергей Табельский и вице-губернаторы посетили стадион, единый центр управления, пункт регистрации транспортных средств и инспекционно-досмотровый комплекс.

«Каждый квадратный сантиметр «Фишта» находится под контролем. Важно не допустить никаких внештатных ситуаций, чтобы болельщики и сборные почувствовали праздник футбола на легендарном стадионе. Уже прошла тренировка, и жалоб мы не получили. Безопасность здесь — на самом высоком уровне», — отметил губернатор.

На стадионе сегодня введен особый охранный режим, он продлится до окончания чемпионата мира. По периметру «Фишта» и внутри него работают более 2 тыс. камер, на входных павильонах установлено около 180 досмотровых рамок и интероскопов для проверки вещей.

Во внематчевые дни безопасность на объекте обеспечивают 250 охранников, в дни матчей — 800. Досмотром зрителей и персонала занимаются 1 тыс. 170 стюардов. Они отвечают за безопасность на трибунах стадиона в дни матчей.

Противопожарную безопасность во время матчей на стадионе «Фишт» обеспечивают 103 человека личного состава МЧС России и 16 единиц техники.

Для охраны общественного порядка дополнительно задействованы 550 казаков. Совместно с полицией они следят за безопасностью в общественных местах, а также на 38 маршрутах патрулирования по внешнему периметру стадиона «Фишт», как это было в 2017 году на Кубке конфедераций.

В рамках проекта «Безопасный Сочи» в городе во время ЧМ-2018 функционируют более 2 тыс. видеокамер, в том числе около 100 — с системой распознавания лиц.

Вся информация выводится в единый мониторинговый ситуационный центр, сотрудники которого круглосуточно следят за обстановкой в местах массового пребывания людей, на центральных улицах и площадях.

В Сочи 15 июня пройдет первый из шести матчей ЧМ-2018. В 21:00 на стадионе «Фишт» начнется игра между сборными Португалии и Испании, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 июня сборная России в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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