Кондратьев: бизнесмен на Кубани должен чувствовать себя комфортно

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 марта провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Кондратьев рассказал, что развитие малого и среднего бизнеса — это важный индикатор экономики края. В этом секторе сейчас занято более 500 тыс. жителей Кубани.

«Около четверти ВРП приходится на предприятия малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, при том, что в целом по стране ВВП снизился на 0,6%. Важно, что этот показатель получили не за счет увеличения налогов, а за счет роста реальной работы предприятий — увеличения их количества и прибыли», — сказал губернатор.

Титов пояснил, что экономика региона растет тогда, когда развивается предпринимательство.

«Краснодарский край находится в десятке лучших субъектов страны по деловому климату, на втором месте по вводу жилья. Успешно развивается сельское хозяйство, промышленность. Администрация края и власть на местах создают условия, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно», — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам губернатора, во многом это результат целенаправленной работы. Например, изменилась система господдержки предпринимателей.

«Мы ушли от невозвратных форм субсидирования и перешли на возвратные займы с помощью Фонда микрофинансирования. Это стимулирует предпринимателей к тому, чтобы нести ответственность за деньги, которые они берут, и повышает ответственность к своему бизнесу», — уточнил он.

Кондратьев уточнил, что в 2016 году в два раза выросло количество микрозаймов и поручительств, выданных бизнесменам.

Глава Кубани отметил, что приоритетной задачей является привлечение в бизнес молодежи. Для этого в крае создают бизнес-инкубаторы на базе вузов и центров молодежного инновационного творчества в муниципалитетах.

«Молодежь чувствует рынок, понимает способы и механизмы заработка. Бизнес-инкубаторы для них — это хорошая стартовая площадка, позволяющая двигаться дальше, в большой бизнес», — добавил он.

Участники встречи обсудили вопросы повышения юридической грамотности предпринимателей. Они подчеркнули, что бизнесмены должны уметь защищать свои права, в том числе, взаимодействуя с контролирующими органами.

«Мы ищем инвесторов в стране, за рубежом, но ведь им может быть и обычный бизнесмен. Мы не должны потерять внутреннего инвестора в лице предпринимателя. Для нас принципиально важно, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно, работая в крае. Наша задача создать для этого условия. И речь не только о налоговых преференциях, но и о защите их прав», — заявил Кондратьев.

По его мнению, если каждый конкретный предприниматель будет чувствовать себя защищенным, то появится результат — рост бизнеса и экономики в целом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов 17 марта приехал в Краснодар. Он проведет открытый прием бизнесменов.

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