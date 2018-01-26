Кондратьев: бизнесмены должны чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне

Главы районов и сельских поселений Кубани пройдут курс бизнес-образования. Об этом 26 января заявил глава региона.

Курс бесплатно стартует в Краснодарском крае 2 апреля. Основная цель обучения — помочь бизнесменам открыть свое дело или вывести существующую компанию на новый уровень. По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, принять участие в программе полезно будет и руководителям муниципалитетов, их заместителям, и главам сельских поселений. В целом, как отметил Кондратьев, такие курсы помогут повысить качество малого и среднего бизнеса и увеличить их долю в валовом продукте региона.

«Малый и средний бизнес — это локомотив экономики нашего региона. Сегодня 800 тыс. человек заняты в этом бизнесе и, конечно, это не предел. Мы сегодня имеем 35% в валовом региональном продукте от малого и среднего бизнеса, а хотели бы 50%. Мы благодарны, что вы образовательными программами помогаете бизнесу и благодарны, что выбрали наш регион для того, чтобы показать прикладное значение начинающим и уже существующим предпринимателям. Они должны почувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. Я думаю, благодаря совместным усилиям мы сможем этого достичь», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Действительно, Краснодарский край — это один из лидеров в стране по развитию малого и среднего бизнеса. Вы сказали, что 35% валового регионального продукта у вас создается благодаря МСБ. Российское правительство об этом только мечтает. К 2030 году ставится задача, чтобы в целом в России 40% ВВП создавал малый и средний бизнес. А вы себе ставите задачу 50%. Мы на благодатной почве. Я думаю, как раз такие программы, как наша, улучшают предпринимательские навыки и будут давать уверенность в завтрашнем дне», — считает вице-президент Сбербанка России Андрей Шаров.

Кроме того, во время обучающего курса предпринимателям помогут продвинуть свои услуги в Интернете. По словам Вениамина Кондратьева, это должно быть особенно полезно тем, кто работает в туристической отрасли, в частности, в агротуризме. К тому же, сейчас разрабатывается мобильное приложение для гостей региона, где они смогут узнать об интересных местах и достопримечательностях Кубани. В этом направлении губернатор предложил сотрудничество крупнейшей интернет-компании.

«Марина Алексеевна, мы были бы вам очень признательны, если бы Google выступил партнером по продвижению нашего агротуризма. В некоторых европейских странах он составляет 30% бюджета. Просто это тоже тот потенциал, который есть, но мы им не умеем пользоваться. Я считаю, это тоже очередной резерв и ресурс экономики региона. С помощью предложений Google мы можем активно продвигать агротуризм. Не за счет туроператоров, которые говорят, что мы будем зарабатывать только на море, потому что это традиционно и привычно. У нас край, который позволяет работать круглый год, причем в очень хороших условиях», — отметил глава региона.

«Прекрасная ниша. У нас был проект в Италии. При этом мы говорили не о существующих крупных предприятиях, а как раз о маленьких фермах. По производству оливкового масла, сыра. Люди показывали, как это делается, сам процесс ручного производства. Оцифровывали этот процесс, выкладывали ролики на YouTube в качестве создания цифрового бренда», — пояснила директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Google Россия» Марина Жунич.

«Есть конкретное предложение. Мы сейчас прорабатываем «сити-пасс», причем будем его делать совместно с бизнесом. Сейчас мы уже на завершающей стадии для того, чтобы выбирать. Давайте вместе это сделаем. Это может быть очень правильным, полезным и взаимовыгодным проектом», — заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

Проект «Бизнес класс» сегодня реализуется в 30 регионах России. Из 36 тыс. его выпускников почти 20% открыли свое дело в течение трех-четырех месяцев. В основе программы лежат видеоуроки, вебинары, встречи с экспертами. Записаться на курс может любой желающий.

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