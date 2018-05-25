Кондратьев: бизнесу края нужно сломать в себе неуверенность и зайти на рынки зарубежных стран

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев подписали соглашение о сотрудничестве.

Соответствующий документ подписали 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил глава региона, уже сейчас Краснодарский край старается не только продавать сырье, но и экспортировать готовую продукцию.

«Для меня намного важнее и выгоднее развивать те производства, которые дадут мне добавленную стоимость. Это способствует появлению рабочих мест, налогов. Поэтому я бы хотел, чтобы при вашей поддержке мы смогли максимально выйти именно со своими продуктами питания, с товарами, которые произведены в Краснодарском крае, на зарубежный рынок. Мы в первую очередь в себе должны почувствовать уверенность, осознать, что мы способны конкурировать. А мы научились это делать даже на примере внутреннего рынка. Мы научились не просто выращивать, но и отчасти перерабатывать. Границы нашего региона и, может быть, страны, конечно, не тесные ни в коем случае, но нужно попытаться сломать в себе эту неуверенность и зайти на рынки зарубежных стран. Вот здесь ваша поддержка нам необходима. Для того, чтобы наш региональный бизнес почувствовал эту уверенность», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Я хочу сказать, что вы, конечно, скромничаете. Традиционно Краснодарский край — регион, у которого очень серьезный экспортный потенциал. Не то, что потенциал, а экспортный факт. Конечно, без Краснодарского края Россия не стала бы первой в мире по экспорту пшеницы. Безусловно, это так. Также это и туристические услуги, которые наращиваются, и многие другие», — отметил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

Сейчас Краснодарский край занимает лидирующие позиции в ЮФО по количеству экспортеров, в том числе среди предприятий малого и среднего бизнеса.

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