Кондратьев: более 20 медучреждений будут оказывать необходимую помощь во время ЧМ-2018

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в ходе видеоселектора по готовности социальной инфраструктуры регионов к проведению чемпионата мира по футболу.

Участие в мероприятии под председательством и.о. вице-премьера РФ Ольги Голодец приняли главы субъектов, принимающих мировой турнир.

Ольга Голодец подчеркнула, что во всех 11 регионах страны готовы стадионы и инфраструктура. В оставшееся время необходимо решить ряд вопросов, связанных с безопасным пребыванием гостей и участников чемпионата мира.

«До 25 мая необходимо завершить иммунизацию волонтеров, работников пищевых блоков, сотрудников нацгвардии», — сказала Ольга Голодец.

Вениамин Кондратьев отметил, что вся медицинская инфраструктура Краснодарского края полностью готова к проведению матчей и приему национальных сборных команд.

«Оказывать всю необходимую помощь во время чемпионата мира по футболу будут более 20 медицинских учреждений — восемь государственных и 13 муниципальных. Также все семь медицинских пунктов стадиона «Фишт» прошли лицензирование и оборудованы в соответствии с требованиями ФИФА», — сказал глава региона.

Губернатор сообщил, что для работы в медицинских пунктах стадиона и на территории фан-зоны будет задействовано 156 медработников. Все специалисты, включая персонал бригад скорой медицинской помощи, прошли обучение по программам подготовки ФИФА, также 29 медиков прошли курс интенсивной практики по английскому языку.

«Сформирован резервный запас медицинских изделий и медикаментов, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций. В местах расположения баз команд дополнительно закуплена аппаратура для современной диагностики инфекционных заболеваний», — добавил Кондратьев.

На совещании обсудили вопросы предоставления гостиничных услуг. Ольга Голодец поручила губернаторам держать на личном контроле вопросы их стоимости.

Вениамин Кондратьев отметил, что среди всех регионов, принимающих чемпионат мира, у Краснодарского края самый большой гостиничный фонд, готовый принять гостей и болельщиков — почти 6 тыс. средств размещения. Данный вопрос находится в зоне особого внимания.

«Регулярно проводятся проверки отелей, гостиниц, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по временному размещению. Там, где зафиксированы факты завышения стоимости, нарушения оперативно устраняются», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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