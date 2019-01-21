Кондратьев: больницы Кубани готовы принять пострадавших от пожара на судах в Керченском проливе

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что соответствующее поручение уже получили краевой минздрав и глава Темрюкского района.

«Медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших от пожара в Керченском проливе. Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться», — сказал глава региона.

Кондратьев добавил, что в случае необходимости к месту происшествия направят бригаду санавиации с высококвалифицированными специалистами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧП случилось вечером 21 января. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. Стало известно о трех погибших.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян среди членов команд нет.

Число жертв пожара на двух судах в Керченском проливе возросло до десяти.

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