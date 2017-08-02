Кондратьев: больницы Сочи готовы принять пострадавших от взрывов в Абхазии

Губернатор Краснодарского края заявил, что при необходимости регион направит врачей в медицинские учреждения республики.

«Сочинские больницы готовы принять людей, пострадавших в Абхазии от взрывов боеприпасов. Медицинские учреждения Кубани также готовы оказать любую медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми в таких случаях медикаментами и подготовленным медицинским персоналом», — сказал Вениамин Кондратьев.

В управлении здравоохранения мэрии Сочи добавили, что больницы города готовы принять пострадавших и оказать им необходимую помощь, но пока таких запросов не поступало, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии в результате взрывов на складе боеприпасов пострадали россияне. По словам министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакии, 19 из 27 раненых — граждане РФ. Они получили травмы от удара камней от взрывной волны, серьезных ранений от осколков снарядов нет. В селе Приморском, где произошло ЧП, находятся источники, в которых туристы обычно принимают грязевые ванны.

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