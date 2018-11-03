Кондратьев дал поручение ускорить выплаты жителям пострадавших во время паводка домов

Во всех домах и квартирах Апшеронского района уже есть комфортные условия для проживания, электроэнергия, вода и газ. Восстановлены дороги, мосты и коммуникации.

Но на некоторых участках это временные меры — гравийные шоссе, экстренно проведенные трубы и электросети. Как отметил Вениамин Кондратьев, главное, чтобы эти условия не оставались постоянными. Теперь властям необходимо капитально отремонтировать трассы и социальные объекты.

«Установлены транспортные артерии. Сегодня мне показывали мост и подвижной, и те мосты, что связывают населенные пункты. Можно сказать, что восстановлены по временной схеме. Но, тем не менее, люди уже не отрезаны, имеют возможность жить так, как и жили до стихии. Теперь единственное — чтобы временное не стало постоянным. Поэтому здесь дорожные сооружения в виде мостов, которые восстановлены по временной схеме. Надо разработать проекты. Приступаем уже к мостам и переездам постоянным», — сказал губернатор.

Также глава региона поручил властям ускорить выплаты и компенсации, чьи дома пострадали от удара стихии. Средства должны перечислить уже в ближайшие дни, чтобы люди смогли приступить к ремонту.

Как отметил Вениамин Кондратьев, особенно важно уделить внимание тем, чье жилье признано аварийным. Их необходимо расселить, пока их дома и квартиры не будут полностью готовы для комфортного проживания.

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