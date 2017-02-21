Кондратьев: День защитника Отечества напоминает о силе духа нашего народа

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 21 февраля принял участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

На празднике присутствовали спикер Законодательного собрания края Владимир Бекетов, начальник территориального гарнизона Виктор Ляхов, председатель краевого совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Шендрик.

Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником. В своем выступлении он отметил, что День защитника Отечества жители края всегда отмечают с особой торжественностью и теплотой.

«Этот праздник связывает все поколения защитников Родины и боевые победы нашей страны. Напоминает о силе духа, самопожертвовании нашего народа, который всегда хранил и будет хранить, защищать Россию», — сказал глава края.

По словам губернатора, сейчас растет престиж вооруженных сил России как внутри страны, так и за рубежом. Армия и флот снова становятся легендарными — их мощь и сила признана во всем мире.

«Мы привыкли воспитывать детей на примерах прошлого. Но и наше время рождает героев, многие из которых сегодня в этом зале. Низкий вам поклон», — добавил он.

Кондратьев пожелал присутствующим крепости духа, здоровья и удачи. Жителей края поздравил и Бекетов.

«Приятно видеть, что здесь собрались от рядового до генерала, от командира взвода до главнокомандующего. Это говорит о монолитности общества и вооруженных сил, уважении со стороны общества к нашей армии. Мы всегда гордились и будем гордиться людьми в форме, вы — надежда и опора России», — сказал он.

Мероприятие завершили концертом, на котором выступили творческие коллективы Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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