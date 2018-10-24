Кондратьев: детям нельзя запретить пользоваться интернетом — лучше дать им альтернативу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 октября обсудил с педагогами проблемы занятости подростков.

«Как и все, обеспокоен произошедшим в Керчи. Недопустимо, чтобы такое случилось на территории края. Поэтому сегодня собрали Совбез — в расширенном составе, с педагогами края», — написал губернатор региона в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что «дети должны быть современными».

«Без интернета им не обойтись. Запрещать пользоваться им — глупо. Лучше давать альтернативу, максимально увлекать другими занятиями. Помимо этого, будем развивать горячие линии для подростков, где они смогут поделиться своими проблемами», — отметил глава Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 24 октября провел заседание краевой антитеррористической комиссии. Вениамин Кондратьев предложил вернуться к практике горячих линий для подростков.

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